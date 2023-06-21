Эстония - Бельгия 0:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора на Евро-2024 20.06.2023

Во вторник, 20 июня, состоялся поединок в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 между сборными Эстонии и Бельгии.

В первом тайме нападающий гостей Ромелу Лукаку создал отличное преимущество для своей команды. Форвард отметился дублем перед перерывом.

Эстония старалась сократить отставание, однако не вышло. Финальную точку в игре поставил Бакайоко, забив на 90-й минуте.

Вашему вниманию видео гола Эстония - Бельгия:

Эстония - Бельгия 0:3

Голы: Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90

Эстония: Хейн, Тенисте (Рейнкорт, 79), Метс, Кууск, Пеэтсон, Синявский, Миллер (Шейн, 74), Поом (Аньер, 61), Кяйт, Оямаа (Тунев, 46), Саппинен (Сорга, 74).

Бельгия: Зельс, Кастань, Вертонген (Аль-Дахиль, 58), Фас, Теате (Деман, 88), Карраско, Тилеманс, Ндайишимийе (Доку, 57), Вранкс (Мангаля, 57), Бакайоко, Лукаку (Батшуайи, 69).

Предупреждения: Кастань (4), Вранкс (22), Синявский (23), Оямаа (27), Тунев (74).