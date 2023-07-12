Евро-2032: УЕФА планирует объединить две заявки на проведение турнира

Континентальное первенство может пройти в двух странах.

До проведения чемпионата Европы-2032 остается еще 9 лет, но хозяина турнира нужно выбрать в ближайшее время.

На это претендуют две страны – Турция и Италия.

Как сообщает La Repubblica, УЕФА планирует не выбирать какую-то одну из стран, а провести турнир в обоих сразу.

Таким образом Италия и Турция выделят по 6 стадионов, на которых будут проводить поединки команды. Матч-открытие планируется провести в Стамбуле, а финал – на Стадио Олимпико в Риме. Такое распределение обусловлено тем, что финал Лиги чемпионов этого сезона, который состоялся на стадионе Ататюрк, прошел не лучшим образом.

Напомним, что чемпионат Европы 2024 пройдет в Германии. Сборная Украины уже провела три матча в отборе к этому турниру.