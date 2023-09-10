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"Это не конец света": Кейн оценил ничейный результат матча с Украиной

Украинская и английская сборные разошлись миром в поединке квалификации Евро-2024.
Сегодня, 09:24
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Капитан сборной Англии Харри Кейн высказался о ничьей с Украиной в отборочном матче к Евро-2024.

Команды завершили поединок со счетом 1:1, а английский форвард отметился голевой передачей на Кайла Уокера, который выровнял положение в противостоянии.

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"Конечно, я немного разочарован. Мы контролировали игру, но нам немного не хватило в последней трети поля. У нас не было быстрого взаимодействия. Когда ты не в лучшем состоянии и все равно берешь один балл, то это признак хорошей команды. Это не конец света.

Первый гол Уокера за сборную? Я очень рад за него. У нас есть шутка на этот счет. Я сказал ему, что перед тем, как он уйдет на пенсию, я позволю ему пробить пенальти. Я рад за него", - приводит слова Кейна BBC.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Англия (1:1).

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