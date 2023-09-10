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"Слава Україні": Хавбек сборной Англии выучил первую фразу на украинском языке

Райс успешно украинизировался.
Сегодня, 00:58
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс после матча против Украины (1:1) дал интервью, где заговорил на украинском языке.

Журналистка сайта Суспільне поинтересовалась, учил ли Александр Зинченко в Арсенале своего одноклубника каким-то фразам, на что игрок дал отрицательный ответ.

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Ввиду этого, хавбека научили главным словам для украинского народа: "Слава Україні".

Напомним, Райс этим летом перебрался из Вест Хэма в Арсенал за более чем 100 млн фунтов, установив трансферный рекорд для "канониров".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Деклан Райс

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