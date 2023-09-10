"Слава Україні": Хавбек сборной Англии выучил первую фразу на украинском языке

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс после матча против Украины (1:1) дал интервью, где заговорил на украинском языке.

Журналистка сайта Суспільне поинтересовалась, учил ли Александр Зинченко в Арсенале своего одноклубника каким-то фразам, на что игрок дал отрицательный ответ.

Читай также: Самая милая поддержка: Дочка Зинченко активно следила за действиями папы в матче с Англией

Ввиду этого, хавбека научили главным словам для украинского народа: "Слава Україні".

Напомним, Райс этим летом перебрался из Вест Хэма в Арсенал за более чем 100 млн фунтов, установив трансферный рекорд для "канониров".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!