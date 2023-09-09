Самая милая поддержка: Дочка Зинченко активно следила за действиями папы в матче с Англией
Футболист не мог оплошать на глазах у своего чада.
Александр Зинченко отличился голом в матче против сборной Англии (1:1) в рамках квалификации на Евро-2024.
Хавбек забил на 26-й минуте с передачи Ефима Конопли. Этот момент успела увидеть дочка игрока Арсенала Ева, которая следила за действиями папы в важной игре.
Влада Зинченко поделилась запечатленным фото с просмотром матча своего ребенка в соцсетях, вызвав массу умиления от подписчиков в соцсетях.
Напомним, в августе пара объявила о рождении второй дочки, имя которой семья футболиста пока хранит в секрете.
Ранее сообщалось, что Зинченко - лучший футболист Украины в матче против Англии по версии WhoScored и SofaScore.
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