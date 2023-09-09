Самая милая поддержка: Дочка Зинченко активно следила за действиями папы в матче с Англией

Футболист не мог оплошать на глазах у своего чада.

Александр Зинченко отличился голом в матче против сборной Англии (1:1) в рамках квалификации на Евро-2024.

Хавбек забил на 26-й минуте с передачи Ефима Конопли. Этот момент успела увидеть дочка игрока Арсенала Ева, которая следила за действиями папы в важной игре.

Влада Зинченко поделилась запечатленным фото с просмотром матча своего ребенка в соцсетях, вызвав массу умиления от подписчиков в соцсетях.

Напомним, в августе пара объявила о рождении второй дочки, имя которой семья футболиста пока хранит в секрете.

Ранее сообщалось, что Зинченко - лучший футболист Украины в матче против Англии по версии WhoScored и SofaScore.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!