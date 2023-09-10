Ирландия - Нидерланды: результат матча

В воскресенье, 10 сентября, состоялся поединок между сборными Ирландии и Нидерландов в рамках квалификации Евро-2024.

Ирландцы, которые считались андердогом этого поединка, неожиданно запрессинговали голландцев и заработали пенальти - ван Дейк сыграл рукой. Айда реализовал 11-метровый, и хозяева повели в счете уже на 4-й минуте.

Уже через 15 минут зрители стали свидетелями еще одного пенальти, но теперь уже в ворота Ирландии. Базуну плохо сыграл на выходе и снес Дюмфриса. Гакпо уверенно вернул паритет в матч.

По итогам первого тайма можно было сказать, что хозяева выглядели куда уверенней и опасней именитых гостей. Но во втором тайме вперед вышли "оранжевые" благодаря удару Вегхорста.

Ирландия держала мяч, искала возможности, но каждый раз напарывалась на хорошую оборону и острые контрвыпады. По итогам 90 с лишним минут победителями вышли все же нидерландцы.

Статистика матча Ирландия - Нидерланды отбора чемпионата Европы-2024

Ирландия - Нидерланды 1:2

Голы: Айда (пенальти), 4 - Гакпо (пенальти), 19, Вегхорст, 56

Ожидаемые голы (xG): 1.30 - 1.23

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 1 - 5

Фолы: 16 - 11

Ирландия: Базуну - Даффи, Иган (Макгрэт, 73), Коллинз - Доэрти (Эбоселе, 87), Макклейн (Мэннинг, 64), Браун (Смоллбоун, 74), Каллен, Найт (Армстронг, 87), Огбене - Айда.

Нидерланды: Флеккен - ван Дейк, Аке, де Лигт - Думфрис, Блинд (Вегорст, 46), де Йонг, Виффер (Рейндерс, 46) - Симонс (Бергейс, 90), Мален (Копмейнерс, 68), Гакпо (Ланг, 81).

Предупреждения: Базуну, 19, Найт, 67 - Виффер, 16, Гакпо, 57, Вегхорст, 87

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