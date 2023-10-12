Попов тренировался по индивидуальной программе перед матчами сборной Украины

Сборная Украины провела очередную тренировку в Праге в рамках подготовки к октябрьским матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

В вечернем занятии приняли участие все 26 присутствующих в расположении национальной команды исполнителей.

Пока только защитник Денис Попов продолжает работать по индивидуальной программе на поле. Однако, как сообщает официальный сайт УАФ, динамика восстановления игрока положительная.

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Другие представители сборной начали тренировку с пробежки и разминки, после чего тренерский штаб больше всего внимания уделил наработке структуры игры, тактическим упражнениям и работе над передачами. В сочетании с тактическими занятиями, которые также проходят каждый день, идет целенаправленная подготовка к конкретному сопернику.

Напомним, что сборная Украины в Праге 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.

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