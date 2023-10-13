iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бельгия - Австрия: результат матча

Лидеры группы F провели очный поединок, в котором решалась судьба путевки на Евро.
Вчера, 23:43
Австрия - Бельгия / Getty Images
Австрия - Бельгия / Getty Images

В рамках квалификации чемпионата Европы 2024 сборные Бельгии и Австрии провели очную встречу.

Перед матчем у обеих команд было по 13 баллов, а победа в этом противостоянии гарантировала одной из команд квалификацию на главный континентальный турнир.

Бельгийцы начали активно и уже на 12-й минуте вышли вперед. После этого голов не было до второго тайма, когда Лукебакио забил второй раз, а Лукаку довел счет до разгромного.

Но в конце матча хозяева вернули интригу - сначала забил Лаймер, а на 84-й минуте фактически появившийся на поле Забитцер реализовал пенальти. Тем не менее, Бельгия дотерпела и теперь празднует выход на Евро.

Статистика матча Австрия – Бельгия отбора на Евро-2024

Австрия – Бельгия 2:3
Голы: Лаймер, 73, Забитцер, 84 (с пенальти) – Лукебакио, 12, 55, Лукаку, 58

Удаление: Онана, 78 (вторая желтая карточка)

Таким образом, Бельгия набрала 16 баллов и стала недостижимой для Швеции, которая за три матча до конца имеет в своем активе 6 очков и теоретически может обойти только Австрию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ман Сити попытается подписать ветерана Реала Ман Сити попытается подписать ветерана Реала
Гол в ворота сборной Словакии стал для Роналду юбилейным Гол в ворота сборной Словакии стал для Роналду юбилейным
The International: LGD и Liquid также проходят в плей-офф The International: LGD и Liquid также проходят в плей-офф
Квалификация к Евро-2024: Португалия победила Словакию, а Франция обыграла Нидерланды Квалификация к Евро-2024: Португалия победила Словакию, а Франция обыграла Нидерланды
Помочь журналистам

Видео

Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:56
Ман Сити попытается подписать ветерана Реала
Футбол00:52
Гол в ворота сборной Словакии стал для Роналду юбилейным
Киберспорт00:43
The International: LGD и Liquid также проходят в плей-офф
Евро-202400:32
Квалификация к Евро-2024: Португалия победила Словакию, а Франция обыграла Нидерланды
Евро-202400:21
Квалификация на ЧЕ-2024: лучшие бомбардиры
Евро-202400:07
Евро-2024: Франция, Бельгия и Португалия досрочно выбороли место на турнире
Вчера, 23:48
Европа23:48
Португалия не без проблем одолела Словакию в отборе на чемпионат Европы
Евро-202423:46
Дубль Мбаппе приносит Франции победу над Нидерландами
Евро-202423:43
Бельгия обыграла Австрию в матче за путевку на Евро-2024
Европа23:17
"Война продолжается, момент критический": Шевченко обратился к странам "западного мира"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK