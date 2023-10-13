Бельгия - Австрия: результат матча

В рамках квалификации чемпионата Европы 2024 сборные Бельгии и Австрии провели очную встречу.

Перед матчем у обеих команд было по 13 баллов, а победа в этом противостоянии гарантировала одной из команд квалификацию на главный континентальный турнир.

Бельгийцы начали активно и уже на 12-й минуте вышли вперед. После этого голов не было до второго тайма, когда Лукебакио забил второй раз, а Лукаку довел счет до разгромного.

Но в конце матча хозяева вернули интригу - сначала забил Лаймер, а на 84-й минуте фактически появившийся на поле Забитцер реализовал пенальти. Тем не менее, Бельгия дотерпела и теперь празднует выход на Евро.

Статистика матча Австрия – Бельгия отбора на Евро-2024

Австрия – Бельгия 2:3

Голы: Лаймер, 73, Забитцер, 84 (с пенальти) – Лукебакио, 12, 55, Лукаку, 58

Удаление: Онана, 78 (вторая желтая карточка)

Таким образом, Бельгия набрала 16 баллов и стала недостижимой для Швеции, которая за три матча до конца имеет в своем активе 6 очков и теоретически может обойти только Австрию.

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