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Ребров - о победе над Северной Македонии: У меня есть претензии к обороне

В то же время, специалист отметил, что на таком уровне играют лучшие футболисты в Европе.
Сегодня, 18:56
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался о победе над сборной Северной Македонии со счетом 2:0.

По словам специалиста, "желто-голубые" заслужили победить, и этот триумф посвящен Вооруженным Силам Украины.

"Я очень благодарен ребятам. Македония создавала моменты, но я видел, что игроки вышли побеждать. Я считаю, что сегодня мы заслуженно выиграли.

Когда мы забили мяч, игроки больше сосредоточились на игре в обороне и не контролировали мяч. Это заслуга Македонии, которая пыталась сравнять счет и очень хорошо, что мы выстояли.

Я имею претензии к обороне, но я всегда говорю, что на таком уровне играют лучшие игроки в Европе. Македония очень хорошо выступила в конце первого тайма - мы посмотрим все эти моменты, проанализируем их и будем готовиться к следующей игре.

Были моменты как у нас, так и соперника. Если бы забили второй мяч, то было бы спокойнее. Тем не менее, мы заслужили победу. Это победа для украинского народа и для ВСУ", - заявил украинец.

Также Ребров прокомментировал предстоящий матч против Мальты, который состится 17 октября..

"Ротация в матче с Мальтой будет, но это также будет очень важная игра за три очка, как и эта. Посмотрим на восстановление игроков, а там будет видно", - резюмировал рулевой национальной команды в комментарии для MEGOGO.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина северная македония Cергей Ребров

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