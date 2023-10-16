Греция - Нидерланды: результат матча

В понедельник, 16 октября, встречались сборные Нидерландов и Греции в рамках отбора на Евро-2024.

В первые 20 минут команды словно и не спешили выиграть, лишь после того, как ВАР не стал назначать пенальти в ворота греков, трибуны наконец проснулись. Рейндерс имел сразу два шикарных момента, но мяч упорно не шел в створ ворот.

А еще через пять минут судья таки назначил пенальти, однако переиграть вратаря у Вегхорста не получилось. Более в первом тайме ничего интересного не происходило.

Увы, и второй тайм не принес голов, Нидерланды пытались отыскать ключ к воротам Влаходимоса, а греки иногда отвечали острыми контратаками. И лишь в самой концовке гости получили второй шанс. Ван Дейк решился пробить и точным ударом по центре вырвал три очка для сборной Нидерландов. Греки устроили финальную атаку, но сравнять счет не удалось.

Статистика матча Греция - Нидерланды в отборе Евро-2024

Греция - Нидерланды 0:1

Гол: Ван Дейк (пенальти), 90+3

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 2 - 8

Фолы: 12 - 15

Атаки: 75 - 101

Греция: Влаходимос - Рота, Рецос, Мавропанос, Кульеракис (Сиопис, 61) - Манталос (Павлидис, 81), Курбелис (Бухалакис, 61), Бакасетас (Фунтас, 60) - Масурас (Якумакис, 77), Цимикас, Иоаннидис.

Нидерланды: Вербрюгген - Гертрюйда (Мален, 46), ван Дейк, Аке - Хартман (ван де Вен, 74), Думфрис, Рейндерс, Виффер (де Рон, 81) - Симонс (Верман, 62), Бергвейн, Вегорст (Бробби, 62).

Предупреждения:Курбелис, 13, Манталос, 29, Рецос, 76, Павлидис, 86 - Гертрюйда, 13, Симонс, 51

Удаление: Пойет, 90+10

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