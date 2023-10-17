"На всех игроках будет большая ответственность": Миколенко оценил предстоящий матч с Мальтой

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2024 против Мальты.

Поединок будет сыгран во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

"Мы очень много сил потратили в поединке с Северной Македонией. Однако с македонцами мы сыграли раньше, чем мальтийцы провели свой матч с Италией. Я думаю, что мы хорошо восстановимся.

По схеме игры сборная Мальты совсем немного отличается от Северной Македонии. Самое главное - мальтийцы тоже играют в три центральных защитника, так что нам будет немного легче перестраиваться под нового соперника. У македонцев хороший атакующий состав, и у мальтийцев тоже. У них качественные скоростные игроки".

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"Хозяева - откровенные аутсайдеры? Наш главный тренер правильно сказал, что когда мы будем обращать внимание на другие команды, то забудем о своей. Если будем выходить и демонстрировать свой уровень и выполнять все установки, то все будет хорошо. Если будем слишком много смотреть на других - нам будет тяжело.

На всех игроках будет большая ответственность - и не только на футболистах линии атаки. Когда ты много атакуешь, в обороне освобождаются большие зоны. Так что ответственность на всех, даже на тех, кто останется на замене. Поединок с Мальтой - это не матч плей-офф, это очередная игра в группе, но мы знаем, что если не будем брать три очка в каждой игре, то шансов на выход на чемпионат Европы у нас мало", - приводит слова Миколенко официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.

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