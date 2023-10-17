Англия - Италия: результат матча

"Скуадра адзурра" так и не оправилась от потери ключевых игроков.

Во вторник, 17 октября, в рамках отбора на Евро-2024 встречались сборные Англии и Италии.

Итальянцы начали бодрее и уже на 15-й минуте открыли счет. Ди Лоренцо классно подал в штрафную, где никто не помешал Скамакке расстрелять ворота Пикфорда.

После этого итальянца пытались забить еще, а Англия просто грузила мячи в штрафную. Но удача была на стороне хозяев. Ди Лоренцо попытался вынести мяч, но снес Беллингема, судья долго думал, но все же поставил пенальти, с которого Кейн сравнял счет.

До коцна тайма обе команды играли очень агрессивно, но ничья сохранилась. Во втором тайме "скуадра адзурра" сбавила темп, за что и получила второй гол. Рэшфорд самостоятельно разобрался и вонзил мяч в дальний угол.

А на 77-й минуте индивидуальное мастерство уже продемонстрировал Кейн, который забил третий гол, разобравшись с итальянской защитой. Более в матче ничего интересного не было, и Англия оформила легкий выход на Евро с первого места в группе.

Статистика матча Англия - Италия в отборе Евро-2024

Англия - Италия 3:1

Голы: Кейн (пенальти), 32, 77, Рэшфорд, 57 - Скамакка, 15

Ожидаемые голы (xG): 1.51 - 1.40

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 2 - 2

Фолы: 8 - 14

Атаки: 96 - 90

Англия: Пикфорд - Уокер, Магуайр, Стоунз (Гехи, 63), Триппьер - Филлипс (Хендерсон, 70), Райс, Фоден, Беллингем (Грилиш, 85), Рэшфор - Кейн.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Ачерби (Бастони, 63), Скальвини, Удоджи (Димарко, 63) - Кристанте, Барелла, Фраттези - Эль-Шаарави (Орсолини, 87), Берарди (Распадори, 78), Скамакка (Кин, 63).

Предупреждения: Филлипс, 9 - Удоджи, 10, Ди Лоренцо, 30, Скальвини, 65

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