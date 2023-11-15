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Сборная Украины проведет спарринг с польским клубом

"Сине-желтые" встретятся с представителем второго дивизиона Польши.
Сегодня, 20:31
Сборная Украины сыграет с польским клубом / Getty Images
Сборная Украины сыграет с польским клубом / Getty Images

Сборная Украины продолжает готовиться к решающему матчу квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

В рамках этой подготовки подопечные Сергея Реброва проведут спарринг с гданьской Лехией. Будущий товарищеский поединок анонсировал польский клуб.

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Матч сборной Украины и третьей на данный момент команды второго дивизиона Польши состоится в четверг, 16 ноября, на стадионе Polsat Plus Arena в Гданьске. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Также отмечается, что игра будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, что матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лехия Сборная Украины

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