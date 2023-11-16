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Черногория победила Литву и все еще не гарантировала Украине плей-офф

Такой результат сыграл не на руку национальной команде Украины.
Вчера, 23:46
Черногория - Литва / Getty Images
Черногория - Литва / Getty Images

В рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года сборная Черногории в противостоянии с Литвой одержала уверенную победу и продолжила борьбу за выход на континентальный турнир.

Таким образом черногорцы не дали сборной Сербии уже сейчас гарантировать себе путевку на Евро.

Напомним, что в случае выхода сербской команды на первенство Европы, сборная Украины гарантирует себе путевку в плей-офф отбора. 

В последнем туре группового раунда Сербии необходимо не проиграть Болгарии, или же надеяться, что Черногория не сможет победить Венгрию.

С расписанием и результатами всех матчей отбора к Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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