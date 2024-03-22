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"Могли бы доказать преимущество раньше": Конопля прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной

Ефим высказался о матче полуфинала плей-офф квалификации на Евро-2024.
Сегодня, 13:28
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

В рамках полуфинала плей-офф отбора на Чемпионат Европы-2024 сборная Украины победила Боснию и Герцеговину со счетом 1:2.

Защитник "желто-голубых" Ефим Конопля поделился мыслями о встрече с балканским коллективом. По словам игрока, преимущество над боснийцами можно было доказать раньше, но футбол непредсказуем.

"Если бы футбол был обычным и предсказуемым, мы смогли бы доказать свое преимущество значительно раньше. До перерыва. Но футбол - сложная вещь.

Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции и заряд на следующее противостояние. Спасибо болельщикам, чувствовали вас сердцем! Вперед, Украина!", - написал игрок в своем Instagram.

Отметим, что Украина пропустила первой на 56-ой минуте, но после выхода на замену Романа Яремчука игру удалось перевернуть. Сначала форвард забил сам на 85-ой, а на 88-ой отдал ассист на Артема Довбыка.

Напомним, что Яремчук вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной Украины в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Босния и Герцеговина Ефим Конопля

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