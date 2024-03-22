Таловеров - о своем дебюте за основную сборную: Я был самым счастливым человеком на свете

Украинец поделился мыслями о своей первой игре за взрослую команду "желто-голубых".

В рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 Украина в сверхтяжелом противостоянии справилась с Боснией и Герцеговиной.

В этом поединке дебютировал Максим Таловеров, который появился на поле в конце встречи, заменив Артема Довбыка. После игры центрбек в своем Instagram поделился эмоциями от дебюта за взрослую сборную.

"Мечты осуществляются.

Вчера вечером я был самым счастливым человеком на свете, для меня это самый важный дебют в жизни.

Хочу поблагодарить всех, кто в нас верит и поддерживает.

Спасибо ВСУ за возможность играть в футбол.

Утром открываешь новости и сообщения от друзей и родных и видишь, сколько смертей и разрушений каждое утро приносят российские ракеты. Очень сложно в такие моменты думать о чем-то другом, но мы должны бороться за надежду и победу для всей страны.

Начинается подготовка на решающий матч", - написал 23-летний футболист.

Напомним, в финале плей-офф коллектив Сергея Реброва сыграет с Исландией. ISPORT подготовил досье на будущего соперника Украины.

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