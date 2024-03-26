Украина - Исландия: стартовые составы

Во вторник, 26 марта, сборная Украины сыграет с Исландией за право выступать на Евро-2024.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а пока команды определились со стартовыми составами. Сергей Ребров решил сделать три замены, в сравнении с матчем против Боснии.

Артема Довбика заменил герой прошлого матча Роман Яремчук, также вместо Зинченко сыграет Малиновский, а также в старт вернулся Виктор Цыганков.

Состав сборной Украины:

Источник: УАФ

Состав сборной Исландии:

Джерело: KSI

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Украина - Исландия.

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