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Украина - Исландия: стартовые составы

Главные тренеры выбрали лучших игроков.
Сегодня, 20:38
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Во вторник, 26 марта, сборная Украины сыграет с Исландией за право выступать на Евро-2024.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а пока команды определились со стартовыми составами. Сергей Ребров решил сделать три замены, в сравнении с матчем против Боснии.

Артема Довбика заменил герой прошлого матча Роман Яремчук, также вместо Зинченко сыграет Малиновский, а также в старт вернулся Виктор Цыганков.

Состав сборной Украины:

Источник: УАФ

Состав сборной Исландии:

Джерело: KSI
Джерело: KSI

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Украина - Исландия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина исландия

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