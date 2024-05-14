iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арбитры на Евро-2024 будут объяснять решения VAR капитанам команд

Нововведения стартуют на крупном международном турнире.
Сегодня, 14:22
Дискуссии с арбитром из-за VAR / Getty Images
Дискуссии с арбитром из-за VAR / Getty Images

На Евро-2024 арбитры будут общаться касаемо решений системы VAR исключительно с капитанами команд. Это изменение введено, чтобы избежать ситуаций, когда несколько игроков окружают арбитра.

По данным издания The Athletic, капитанам будет поручено следить за тем, чтобы их товарищи не подходили к судье, обеспечивая прямую связь только между капитаном и рефери. Нарушители, проявляющие неуважение или несогласие, могут быть наказаны желтой карточкой.

Читай также: Польский арбитр отстранен от матча открытия Евро-2024

При этом, если капитан является вратарем, другой полевой игрок будет выступать в роли связующего, если инцидент произойдет на другом конце поля.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арбитры VAR

Статьи по теме

УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
Полесье передало УАФ машину VAR стоимостью 300 тысяч евро Полесье передало УАФ машину VAR стоимостью 300 тысяч евро
Очередной скандал: VAR ошибочно засчитал гол в ворота Барселоны Очередной скандал: VAR ошибочно засчитал гол в ворота Барселоны
Монзуль и нововведение ФИФА: украинка засчитала гол и объяснила стадиону почему Монзуль и нововведение ФИФА: украинка засчитала гол и объяснила стадиону почему
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон - чемпион
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров

Последние новости

Европа14:52
Интер и Порту готовы арендовать у Барселоны одного из главных талантов
Европа14:44
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Теннис14:35
"Я не могла сдаться": Соболенко оценила победу над Свитолиной
Евро-202414:22
Арбитры на Евро-2024 будут объяснять решения VAR капитанам команд
Бокс14:14
"Зайти и разобрать бомбу!": Атлас назвад соперника для Ломаченко
Европа13:51
Манчестер Юнайтед объявил об уходе Варана
Бокс13:44
"Усик отбил голову Кличко": Фьюри рассказал про спарринг украинцев
Европа13:20
Бавария может оставить Тухеля главным тренером еще на сезон
НБА13:15
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: аллей-уп форварда Далласа с передачи Дончича
Европа13:00
Президент Ла Лиги назвал следующий клуб Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK