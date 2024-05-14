Арбитры на Евро-2024 будут объяснять решения VAR капитанам команд

На Евро-2024 арбитры будут общаться касаемо решений системы VAR исключительно с капитанами команд. Это изменение введено, чтобы избежать ситуаций, когда несколько игроков окружают арбитра.

По данным издания The Athletic, капитанам будет поручено следить за тем, чтобы их товарищи не подходили к судье, обеспечивая прямую связь только между капитаном и рефери. Нарушители, проявляющие неуважение или несогласие, могут быть наказаны желтой карточкой.

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При этом, если капитан является вратарем, другой полевой игрок будет выступать в роли связующего, если инцидент произойдет на другом конце поля.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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