iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Риццоли: Арбитр ошибся, не дав пенальти за удар по ноге Буяльского

Консультант комитета арбитров прокомментировал скандальное решение.
Вчера, 11:16       Автор: Василий Войтюк
Виталий Буяльський / ФК Динамо Киев
Виталий Буяльський / ФК Динамо Киев

Украинская Ассоциация Футбола п

Бывший итальянский арбитр Николая Риццоли, который сейчас консультирует украинский Комитет арбитров, объяснил решение арбитров в нескольких отдельных игровых эпизодах матчей 8-го тура чемпионата Украины.

Среди просмотренных эпизодов был и момент с матча Динамо Киев - Металлист 1925 (1:1), в котором главный арбитр вместе с видео-ассистентами решили не назначать пенальти за фол против Виталия Буя.

"Это выглядит как очевидная подножка, поэтому должны расцениваться как фол и назначить пенальти", - заявил Риццоли.

Отметим, что главным судьей матча был Виктор Копиевский, а его видео-ассистентами Андрей Коваленко и Виктор Матяш.

оделилась 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пенальти арбитры Динамо Киев

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер потерпел разгром от ЛНЗ, Динамо поделило очки с Металлистом 1925, Кривбасс обыграл Кудровку УПЛ: Шахтер потерпел разгром от ЛНЗ, Динамо поделило очки с Металлистом 1925, Кривбасс обыграл Кудровку
Календарь Динамо: "бело-синие" разошлись миром с Металлистом 1925 Календарь Динамо: "бело-синие" разошлись миром с Металлистом 1925
Травма Михавко. Украинский врач указал на ошибки медкоманды Травма Михавко. Украинский врач указал на ошибки медкоманды
Вратарь Лилля - о трех отбитых пенальти: Я бы и четвертый отбил Вратарь Лилля - о трех отбитых пенальти: Я бы и четвертый отбил

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK