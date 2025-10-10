Риццоли: Арбитр ошибся, не дав пенальти за удар по ноге Буяльского

Украинская Ассоциация Футбола п

Бывший итальянский арбитр Николая Риццоли, который сейчас консультирует украинский Комитет арбитров, объяснил решение арбитров в нескольких отдельных игровых эпизодах матчей 8-го тура чемпионата Украины.

Среди просмотренных эпизодов был и момент с матча Динамо Киев - Металлист 1925 (1:1), в котором главный арбитр вместе с видео-ассистентами решили не назначать пенальти за фол против Виталия Буя.

"Это выглядит как очевидная подножка, поэтому должны расцениваться как фол и назначить пенальти", - заявил Риццоли.

Отметим, что главным судьей матча был Виктор Копиевский, а его видео-ассистентами Андрей Коваленко и Виктор Матяш.

