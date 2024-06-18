Дансо: Мне очень жаль, что Килиан Мбаппе получил травму

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо принес свои извинения за инцидент с Килианом Мбаппе.

Напомним, в концовке матче Австрия - Франция форвард Реала сломал нос с результате столкновения с соперником.

Дансо поблагодарил австрийских болельщиков и извинился перед французами за неприятный момент.

"Это была большая битва, к сожалению, с неудачным для нас исходом. Тем не менее, я очень горжусь нашей командой, нашими болельщиками и своим дебютом на чемпионате Европы. Спасибо всем вам за невероятную поддержку на этом стадионе в Дюссельдорфе, который до сих пор является для меня особенным местом.

Обращаюсь к французским болельщикам: мне очень жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего единоборства. Я желаю ему выздоровления и надеюсь, что он быстро сможет вернуться на поле", – написал защитник сборной Австрии и Ланса.

🇦🇹 Es war ein großer Kampf, leider mit unglücklichem Ausgang für uns. Trotzdem bin ich sehr stolz auf unsere Mannschaft, unsere Fans und auf mein EM Debüt. Danke euch allen für euren unglaublichen Support in diesem Stadion in Düsseldorf, was immer noch ein besonderer Ort für mich… pic.twitter.com/Tgau52lq1n — Kevin Danso (@KevinDanso98) June 17, 2024

Ранее также сам Мбаппе с юмором отреагировал на свое повреждение.

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