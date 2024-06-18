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Дансо: Мне очень жаль, что Килиан Мбаппе получил травму

Также защитник поблагодарил фанатов за поддержку.
Сегодня, 14:20
Кевин Дансо / Getty Images
Кевин Дансо / Getty Images

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо принес свои извинения за инцидент с Килианом Мбаппе.

Напомним, в концовке матче Австрия - Франция форвард Реала сломал нос с результате столкновения с соперником.

Дансо поблагодарил австрийских болельщиков и извинился перед французами за неприятный момент.

"Это была большая битва, к сожалению, с неудачным для нас исходом. Тем не менее, я очень горжусь нашей командой, нашими болельщиками и своим дебютом на чемпионате Европы. Спасибо всем вам за невероятную поддержку на этом стадионе в Дюссельдорфе, который до сих пор является для меня особенным местом.

Обращаюсь к французским болельщикам: мне очень жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего единоборства. Я желаю ему выздоровления и надеюсь, что он быстро сможет вернуться на поле", – написал защитник сборной Австрии и Ланса. 

Ранее также сам Мбаппе с юмором отреагировал на свое повреждение.

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