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Футболист Албании сделал себе кастомные бутсы с известным персонажем из видеоигр

Игрок решил выделиться среди своих коллег.
Сегодня, 12:33
Ясир Асани / Getty Images
Ясир Асани / Getty Images

Футболист сборной Албании Ясир Асани заказал себе кастомные бутсы для матча Евро-2024 против Хорватии (2:2).

29-летний нападающий вышел на поле в специальных кроссовках, на которых были нарисованы персонажи из известной видеоигры "Марио".

Отметим, на данном чемпионате Европы на счету Асани один ассист в двух матчах.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Хорватия - Албания.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бутсы сборная Албании

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