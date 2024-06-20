Футболист Албании сделал себе кастомные бутсы с известным персонажем из видеоигр

Футболист сборной Албании Ясир Асани заказал себе кастомные бутсы для матча Евро-2024 против Хорватии (2:2).

29-летний нападающий вышел на поле в специальных кроссовках, на которых были нарисованы персонажи из известной видеоигры "Марио".

Отметим, на данном чемпионате Европы на счету Асани один ассист в двух матчах.

На ISPORT также доступен видеообзор матча Хорватия - Албания.

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