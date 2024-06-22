Швейцария - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 23.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В воскресенье, 23 июня, сборные Швейцарии и Германии встретятся в квартете А в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

Немецкая команда в первых двух поединках обыграла Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0) и обеспечила себе выход в плей-офф, открытым остается только вопрос итогового места в группе. Швейцарцы имеют четыре очка, победив венгров (3:1) и сыграв вничью с шотландцами (1:1).

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Поединок Швейцария - Германия состоится во Франкфурте-на-Майне на стадионе Франкфурт Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария - Германия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 23 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Параллельно в группе А в заключительном туре состоится матч Шотландия - Венгрия.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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