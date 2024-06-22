Шотландия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 23.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В воскресенье, 23 июня, сборные Шотландии и Венгрии сыграют в квартете А в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

Шотландцы после двух матчей имеют в своем активе один балл, потерпев поражение от Германии (1:5) и разойдясь миром со Швейцарией (1:1). Венгры свои оба поединка проиграли швейцарцам (1:3) и немцам (0:2).

Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Поединок Шотландия - Венгрия состоится в Штутгарте на Арене Штутгарт. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия - Венгрия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 23 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Параллельно в группе А в заключительном туре также состоится матч Швейцария - Германия.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!