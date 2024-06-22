Зинченко: После пропущенного от Словакии было много нехороших мыслей

В рамках второго тура Евро-2024 Украина победила Словакию в напряженном поединке.

Футболист "желто-голубых" Александр Зинченко поделился своими эмоциями после пропущенного гола.

"Не буду говорить все, что было у меня в голове, честно скажу. Много было мыслей - и не очень хороших. Вы меня понимаете, да? Но я счастливчик в этой жизни. Потому что у меня была возможность учиться у лучших в этом виде спорта.

Приведу пример. Фернандиньо. Он имеет такое качество, кроме футбольных, самое главное - когда он ошибается, ты никогда не видишь это у него. Он никогда не проседает. Сделает ошибку на тренировке или в игре, смотришь на него, а ему вообще все равно.

Как-то мы говорили с ним по этому поводу. Он мне сказал: "Ты должен этому научиться. Все мы ошибаемся, даже самые лучшие. Но чем быстрее переключишься на следующее действие - тем лучше для тебя и команды. Не показывай эту слабость другим".

Мне еще надо учиться, но именно в этот момент вспомнил его слова, как он перенастраивается", - сказал Зинченко.

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