Левандовски рассказал, станет ли для него Евро-2024 последним турниром в сборной

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, рассказал, станет ли для него Евро-2024, из которого "кадра" уже вылетела, последним турниром в национальной команде.

По словам футболиста, он планирует и в дальнейшем защищать честь своей страны.

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"Я не хочу потом жалеть, что рано закончил. Но мне не хочется мучиться в сомнениях, когда этот момент наступит. Пока он не наступил. Я должен почувствовать, что время пришло. Никто не должен подталкивать меня к этому решению. Это касается только меня и моей семьи.

200 матчей за сборную? Не знаю, получится ли. Играть столько лет на таком уровне с большими ожиданиями и пытаться воплотить в жизнь не только свои мечты, но и мечты польского народа, - это бремя. Но я хорошо чувствую себя в сборной. Атмосфера позволяет получать удовольствие от того, что мы здесь.

Надеюсь, это будет наш лучший матч на турнире. Хотя нам остается играть только ради чести, я надеюсь, что мы покажем хороший футбол, создадим много моментов и забьем. Мы не можем развалиться, даже если дела идут плохо. Надо придерживаться своего плана от начала и до конца, независимо от результата.

На этом турнире мы попали в очень сильную группу. Франция, Нидерланды и Австрия находятся на уровне четвертьфинала Евро. Мы достигли очень высокой планки, которую, к сожалению, не смогли преодолеть", - цитирует слова Роберта пресс-служба УЕФА.

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