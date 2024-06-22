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"Все должно было сложиться не так": Левандовски высказался о вылете Польши из Евро-2024

Лидер польской сборной отреагировал на второе поражение на чемпионате Европы.
Сегодня, 16:48
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от Австрии во втором туре группового этапа Евро-2024.

Поляки уступили австрийцам 1:3, проиграв тем самым второй матч на континентальном первенстве и потеряв шансы на выход в плей-офф турнира.

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"Мы не набрали ни одного очка, и для нас это больно. Понимаем, что все должно было сложиться не так. Здесь было много факторов.

Мы плохо начали матч, первые 20 минут были неудачными, но следующие 20 мы сыграли намного лучше. Мы создавали моменты, находились в штрафной площадке соперника. А во втором тайме снова были хорошие 20-25 минут.

Пропущенный гол вывел нас из равновесия. После этого нам трудно было сохранять равновесие. Нам пришлось пойти на больший риск, открыться, и это также стоило нам еще двух-трех шансов, которые создали австрийцы", - приводит слова Левандовски Sport.pl.

Напомним, на ISPORT доступна статистика Роберта Левандовски в сезоне-2023/24.

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