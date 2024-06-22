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Польша – первая команда, вылетевшая из Евро-2024

Наши соседи упустили шансы на выход из группы.
Сегодня, 00:07
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Национальная сборная Польши проиграла первые два матча группового этапа чемпионата Европы 2024 года, но даже после второго поражения имела теоретические шансы на проход дальше.

Тем не менее эти шансы пропали после следующего поединка, в котором встретились Франция и Нидерланды.

Чтобы иметь возможность занять третье место в таблице, полякам необходимо было поражение французов, но они сыграли вничью[/link_local]].

Таким образом, Польша с нулем очков уже не догонит Австрию, которая с тремя баллами после двух туров занимает третье место в квартете. На ISPORT можно узнать все результаты и посмотреть календарь матчей Евро-2024.

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