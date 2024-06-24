Украина имеет меньше всего шансов на выход в плей-офф из группы Е по данным известного аналитического ресурса

В коллектив Сергея Реброва не очень верят.

Аналитический портал Opta Analyst поделился результатами десяти тысяч предматчевых симуляций от их суперкомпьютера, чтобы оценить шансы команд группы Е на выход в плей-офф.

По данным Opta, из десяти тысяч симуляций Бельгия побеждает в 54,3% случаев в матче с Украиной. "Желто-голубые" одерживали победу в 22,2% симуляций, а ничья была в 23,4%.

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Относительно шансов на выход в плей-офф, то Украина должна выйти в плей-офф с вероятностью 60,3%, но это меньше всего из всех команд группы. У Румынии - 83,6%, у Бельгии - 82,6%, у Словакии - 67,7%.

Также у коллектива Сергея Реброва есть 16,68% на проход в четвертьфинал, 4,9% на полуфинал и 1,45% на финал.

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