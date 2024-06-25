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Украина точно выйдет в плей-офф, если займет третье место с четырьмя очками

Поражение Албании на руку нашей сборной.
Сегодня, 00:19
Украина / Getty Images
Украина / Getty Images

В третьем туре группового раунда Евро-2024 сборная Албании не смогла набрать очки в матче против Испании, а Италия сыграла вничью с Хорватией.

Таким образом, третьей в группе B стала сборная Хорватии, которая в свою очередь имеет 2 набранных пункта в своем активе. 

Это означает, что уже две команды, занявшие третьи места в таблице, набрали меньше четырех очков, а значит, если сборная Украины займет третью строчку в своей группе, имея в активе четыре балла, то гарантированно выйдет в 1/8 финала.

Более подробно о раскладах для нашей команды читайте в этом материале ISPORT.  

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024

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