Албания - Испания: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Европы
В рамках третьего тура Евро-2024 Албания встретилась с Испанией
Испанцы вышли вперед уже на старте встречи. Голом отметился Ферран Торрес.
В первом тайме чаще атаковала "Фурия Роха", которая доминировала и создавала большое количество моментов.
Во втором тайме, в определенной степени, инициативу перехватили "орлы", но им не хватало последнего паса или удара довольно часто, поэтому, они немного били по воротам и не смогли спастись.
Видео голов и обзор матча Евро-2024 Албания - Испания
Албания - Испания 0:1
Гол: Ферран Торрес, 13.
xG 0.42 - 1.39
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 9 - 13
Удары в створ ворот: 4 - 2
Албания: Стракоша - Баллиу, Джимсити, Аети, Митай - Рамадани, Асллани - Асани (Асани, 81), Лачи (Бериша, 70), Байрами (Ходжа, 70) - Манай (Броя, 58).
Испания: Рая - Навас, Вивиан, Лапорт (Ле Норма, 46), Гримальдо - Субименди, Мерино - Ферран Торрес (Ямал, 72), Ольмо, Оярсабаль (Фермин, 61) - Хоселу (Мората, 72).
Предупреждения: Байрами, Бериша - Вивиан
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