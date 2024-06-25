Мбаппе отметился первым голом на Евро в карьере
Килиан реализовал пенальти в матче против Польши.
В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы Франция встречается с Польшей.
"Les Bleus" вышли вперед в начале второго тайма. Килиан Мбаппе реализовал пенальти.
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Для французского форварда данный гол стал первым в карьере на чемпионатах Европы. Всего на континентальных первенствах он успел наиграть уже 6 матчей, в которых отдал три ассиста.
На момент написания новости счет в матче - 1:0.
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