Мбаппе отметился первым голом на Евро в карьере

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы Франция встречается с Польшей.

"Les Bleus" вышли вперед в начале второго тайма. Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

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Для французского форварда данный гол стал первым в карьере на чемпионатах Европы. Всего на континентальных первенствах он успел наиграть уже 6 матчей, в которых отдал три ассиста.

На момент написания новости счет в матче - 1:0.

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