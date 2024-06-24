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Франция - Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2024 25.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 13:49
Франция - Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Василий Войтюк, iSport.ua
Франция - Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Василий Войтюк, iSport.ua

Во вторник, 25 июня, сборные Франции и Польши сыграют в квартете D в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

"Les Bleus" идут вторыми в данном квартете, имея четыре очка: обыграв с минимальным счетом Австрию (1:0), французы расписали ничью с Нидерландами (0:0).

А для поляков турнир, по сути, уже завершился: потерпев два поражения от Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3) "белые орлы" досрочно потеряли шанс на выход в плей-офф.

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Поединок Франция - Польша состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Польша

Трансляция матча будет доступна в этой новости 25 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 2.

Параллельно в группе D в заключительном туре также состоится матч Нидерланды - Австрия.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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