Франция - Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2024 25.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

Во вторник, 25 июня, сборные Франции и Польши сыграют в квартете D в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

"Les Bleus" идут вторыми в данном квартете, имея четыре очка: обыграв с минимальным счетом Австрию (1:0), французы расписали ничью с Нидерландами (0:0).

А для поляков турнир, по сути, уже завершился: потерпев два поражения от Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3) "белые орлы" досрочно потеряли шанс на выход в плей-офф.

Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Поединок Франция - Польша состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Польша

Трансляция матча будет доступна в этой новости 25 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 2.

Параллельно в группе D в заключительном туре также состоится матч Нидерланды - Австрия.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!