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Защитник сборной Испании высказался о матче против сенсационной Грузии в 1/8 финала Евро-2024

"Фурия Роха" не будет недооценивать коллектив Вилли Саньоля.
Сегодня, 20:59
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Центрбек сборной Испании Начо Фернандес поделился мыслями о поединке против Грузии в плей-офф Евро-2024.

По словам Начо, к "крестоносцам", как и к любой команде, подопечные Луиса де ла Фуэнте будут готовиться серьезно.

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"Думаю, против Грузии будет сложно. Они могут отойти в оборону, защищаться большим числом и потом взрываться на контратаках. Надо с самой первой минуты сохранять предельную осторожность.

Хвича очень маневренный, блестяще играет один в один. Бесспорно, он лидер сборной Грузии, и для нас критически важно сдержать его.

Люди могут думать, что мы фавориты, но это для нас не важно. Мы сосредоточимся на игре и постараемся поддерживать заданный нами стандарт в каждом матч", - сказал Начо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия евро-2024 испания

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