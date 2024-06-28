Вратарь сборной Грузии: Кварацхелия лучше чем вся сборная Испании

Вратарь испанской Валенсии и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили сделал неожиданное заявление накануне игры против Испании.

По словам голкипера, по его мнению лидер "крестоносцев" Хвича Кварацхелия превосходит в классе любого игрока "фурии рохи".

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"Мы должны хорошо играть в обороне и стараться быть быстрыми в контратаке, у нас есть качественные и быстрые игроки впереди.

Поражение от Испании со счетом 7:1 в отборе? Думаю, нам не повезло.

Наиболее опасные игроки в составе Испании? Почти все. Ямаль имеет много качеств: он забивает голы, отдает голевые передачи.... У них также есть, по моему мнению, лучший вратарь сезона в Ла Лиге (речь идет об Унаи Симоне - прим.). Нам придется бороться и оставаться сосредоточенными, как мы это делали до сих пор.

Кварацхелия? Я думаю, что он лучше всей сборной Испании.

Я не скажу, что мы победим. Все, что мы должны сделать, это бороться до конца и посмотреть, к чему это приведет", - сказал Мамардашвили.

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