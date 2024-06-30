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Кейн и еще два игрока сборной Англии установили рекорды в матче со Словакией

Форвард "трех львов" вместе с Кираном Триппье и Джорданом Пикфордом является важной составляющей коллектива Гарета Саутгейта.
Сегодня, 19:23
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Англия встречается со Словакией.

В старте "трех львов" вышли Гарри Кейн, Киран Триппье и Джордан Пикфорд, которые установили два разных, но похожих рекорда своим появлением.

Кейн установил рекорд по количеству матчей подряд за сборную Англии. Таких у него теперь 79, а у Питера Шилтона, который ранее держал рекорд их было 78.

Пикфорд и Триппье, в свою очередь, имеют наибольшее количество появлений в старте подряд на "больших турнирах". Их у Джордана и Кирана по 23, а у Эшли Коула было 22.

На момент написания новости идет первый тайм. Счет - 0:0. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Харри Кейн Джордан Пикфорд Киран Трипье

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