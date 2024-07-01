Родри - лучший игрок матча Испания - Грузия

Испанец своим голом сравнял счет в матче, который завершился легкой победой "фурии рохи".

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Испания без особых проблем одолела Грузию

Пресс-служба УЕФА назвала имя лучшего футболиста этого матча. Им стал хавбек коллектива Луиса де ла Фуэнте Родри.

Полузащитник сравнял счет в матче на 39-ой минуте поединка. При счете 1:1 команды ушли на перерыв, а во втором тайме испанцы забили еще трижды.

Напомним, на нашем сайте есть видеообзор матча Испания - Грузия.

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