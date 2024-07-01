Испания - Грузия 4:1 видео голов и обзор матча 30.06.2024

В воскресенье, 30 июня, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы Испания встречалась с Грузией. Матч завершился победой "Фурии Роха" со счетом 4:1.

Первыми выйти вперед смогли андердоги данной игры, которым помог автогол защитника команды соперника. Под занавес тайма испанцы смогли сравняться с оппонентом.

Во втором тайме сборная Испании смогла дожать грузин, вколотив им три гола за 45 минут, благодаря чему вышли в четвертьфинал турнира.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Испания - Грузия

Испания - Грузия 4:1

Голы: Родри, 39, Руис, 51, Уильямс, 75, Ольмо, 83 - Ле Норман, 18

Ожидаемые голы (xG): 2.98 - 0.19

Владение мячом: 74% - 26%

Удары: 33 - 4

Удары в створ: 13 - 0

Угловые: 13 - 3

Фолы: 11 - 4

Атаки: 115 - 10

Испания: Унаи Симон, Карвахаль (Навас, 81), Лапорт, Ле Норман, Кукурелья (Гримальдо, 66), Фабиан Руис (Мерино, 81), Родри, Педри (Ольмо, 52), Уильямс, Ямаль, Мората (Ойарсабаль, 67).

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Квеквескири, 79), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китейшвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 63), Кварацхелия, Микаутадзе (Зивзивадзе, 79).

Предупреждения: Мората (44), Давиташвили (71).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!