Кейн: Англия не хочет повторения прошлого финала Евро

Форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался о матче с Испанией в рамках финала Евро-2024.

По словам футболиста, "три льва" помнят прошлый финал чемпионата Европы и не собираются его повторять.

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"В нашей команде все движутся в одном направлении. Все пытаются достичь одной цели. Все борются друг за друга. Никого нельзя упрекнуть в эгоизме. Главное - результат. И совсем не важно, кто его принесет.

Мы помним предыдущий финал, помним, как нам было тяжело, и не хотим повторения. Когда ты находишься в шаге от своей мечты, проигрывать вдвойне неприятно".

Также Гарри высказался о том, что означает победа на Евро для каждого из игроков коллектива Гарета Саутгейта.

"Этот трофей стал бы для нас всем. Без преувеличения. Выиграть большой турнир со своей сборной - это вершина карьеры для любого футболиста", - сказал Кейн.

Напомним, финал Евро-2024 состоится завтра, 14 июня, в 22:00 по Киеву.

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