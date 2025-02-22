Тренер топ-клуба Серии А прокомментировал свой конфликт с главной звездой команды

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал свой конфликт с Адемолой Лукманом.

Итальянец возложил вину на ссору на игрока, ведь по его словам он не хотел его обижать, а он сам обиделся на это.

«Лукман почувствовал себя оскорбленным, но я не хотел никого обидеть. Он вышел на поле с фантастическим настроением в матче против Брюгге».

В то же время Джан Пьеро выразил уверенность, что если Адемола улучшит свои навыки, то станет штатным пенальтистом «богини».

«Если он начнет тренироваться, чтобы улучшить исполнение пенальти... Благодаря своим исключительным навыкам Адемола может стать нашим первым пенальтистом», - цитирует слова Гасперини инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукман хочет покинуть Аталанту и им интересуются ряд клубов АПЛ.

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