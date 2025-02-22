Барса намерена усилиться основным игроком Ливерпуля

Каталонская Барселона намерена усилить линию атаки.

Как сообщает AS, для «сине-гранатовых» приоритет это усиление левого фланга атаки и они уже определились с самой желанной целью - ею стал Луис Диас из Ливерпуля.

Колумбийский журналист Пипе Сьерра, в то же время, заявляет, что многое будет зависеть от того, какими будут переговоры между Диасом и мерсисайдцами о новом контракте, однако, Диас давно говорил о желании поиграть за Барселону и стороны общаются на эту тему еще с 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ван Дейк высказался о своем будущем.

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