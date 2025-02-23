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Футбол

Защитник Ливерпуля - о Ман Сити: Мы знаем, что у них кризис, но они все еще умеют доминировать

Эндро Робертсон не недооценивает соперника перед очным матчем.
Сегодня, 12:33
Эндрю Робертсон / Getty Images
Эндрю Робертсон / Getty Images

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон поделился мыслями о матче против Ман Сити, который состоится уже сегодня.

По словам Робертсона, манкунианцев нельзя списывать со счетов, ведь в предыдущем туре они показали способность доминировать.

«У них действительно есть несколько выдающихся исполнителей. Возможно, сезон складывается для них непросто, но в минувшую субботу во встрече с Ньюкаслом они продемонстрировали, что все еще способны доминировать на поле.

Мы же должны действовать на максимуме своих возможностей, ведь это единственный способ одержать победу. Если мы покажем свой лучший футбол, то уверены, что сможем создать проблемы любой команде.

Конечно, это задача не из легких. Нам нужно как можно лучше восстановиться и набраться сил, ведь график выдался очень насыщенным. Однако уверены, что будем полностью готовы к матчу в воскресенье», - сказал шотландец.

Напомним, ранее лидер Ливерпуля высказался о будущем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити

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