Британский гранд уволил главного тренера

Филипп Клеман провел последний матч во главе Рейнджерс. "Светло-синие" отправили бельгийца в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Подопечные 50-летнего специалиста накануне проиграли Сент-Миррену (0:2). Рейнджерс не смогли воспользоваться осечкой Селтика и сократить отставание от лидера чемпионата Шотландии. В данный момент "плюшевые мишки" отстают от команды Брендана Роджерса на 13 пунктов.

Клеман возглавил Джерс в октябре 2023 года. Под его руководством шотландский гранд завоевал Кубок лиги в сезоне 2023/24. Рейнджерс продолжат выступления на евроарене – в 1/8 финала Лиги Европы "светло-синие" будут противостоять стамбульскому Фенербахче.

К слову, накануне Фейеноорд назначил ван Перси главным тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!