Манчестер Сити выбрал наследника Эдерсона

Голкипер Порту Диогу Кошта стал приоритетным вариантом "горожан". Голкипер может сменить клубную прописку летом, сообщает Foot Mercato.

25-летний вратарь серьезно заинтересовал Манчестер Сити. Португалец проводит четвертый сезон подряд в качестве основного в Порту. Кроме того, на Евро-2024 он являлся первым выбором и в составе сборной Португалии.

Ранее Манчестер Сити составил список на продажу следующим летом. В список попал кипер Эдерсон и другие опытные исполнители. Бразилец перебрался на Этихад из лиссабонской Бенфики перед сезоном 2017/18.

К слову, английский Борнмут обжаловал дисквалификацию Забарного за прямую красную.

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