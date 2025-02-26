Бразильский клуб намерен выкупить игрока Динамо
Витиньо может остаться в Интернасьонале
Бразильский Интернасьональ хочет оставить в своем составе Витиньо, который принадлежит Динамо.
Как сообщает Bolavip, «красные» хотят выкупить бразильского игрока. Потенциальные детали сделки неизвестны.
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Также рассматривается вариант с продлением аренды футболиста.
Витиньо стал игроком Динамо в 2021 году. За него заплатили 6 млн евро.
После начала полномасштабного вторжения вингер успел поиграть еще за Атлетико Паранаэнсе и Ред Булл Брагантину.
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