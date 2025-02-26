Манчестер Сити потерял защитника минимум на два месяца
Манчестер Сити потерял на длительный срок защитника Джона Стоунза из-за травмы бедра.
30-летний англичанин получил повреждение в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с мадридским Реалом (1:3) и был вынужден покинуть поле уже на восьмой минуте встречи.
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Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сообщил, что игрок избежит хирургического вмешательства, а на восстановление ему потребуется от восьми до десяти недель, информирует The Athletic.
В нынешнем сезоне Стоунз провел за Манчестер Сити во всех турнирах 20 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити определился с приоритетами на летнее трансферное окно.
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