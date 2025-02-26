Ман Сити определился с приоритетами на летнее трансферное окно

В первую очередь, будут искать усиление защиты и полузащиты.

Манчестер Сити определился с приоритетными задачами на летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, наиболее проблемными считаются позиции правого защитника и полузащитника, который будет выполнять функции как оборонительного так и атакующего плана.

На позицию правого защитника рассматриваются варианты с приобретением Тино Ливраменто из Ньюкасла и Андреа Камбьязо из Ювентуса.

Однако, как отмечает издание, на приобретении двух футболистов «горожане» скорее всего не остановятся, ведь Гвардиола считает. что ему нужно наибольшее количество игроков за время его работы в стане манкунианцев.

Напомним, ранее легенда АПЛ заявил, что Ман Сити нужна масштабная реконструкция [[link_local_link]].

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