Салах получил неожиданный карьерный вариант

Египтянин может попробовать силы в чемпионате Италии.

Миланский Интер проявил интерес к Мохамеду Салаху. Лидер Ливерпуля может переехать в Серию A летом, утверждает El Nacional.

Африканец якобы провел переговоры с рядом европейских клубов. Интер готов подписать Салаха в межсезонье. Менеджмент итальянского гранда убежден, что нападающий идеально вписывается в игровую схему и станет главной звездой "нерадзурри".

В нынешнем сезоне Салах провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 22 результативных передачи. Контракт египтянина действует до 30 июня. Кампания 2024/25 для вингера – восьмая на Энфилде.

Кстати, ранее Интер пробился в полуфинал Кубка Италии.

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