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"Это отличная новость": Тренер Бельгии подтвердил возвращение Куртуа в сборную

Руди Гарсия рассказал, что уже виделся с Тибо перед игрой между Реалом и Ман Сити.
Сегодня, 21:06
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия рассказал, что Тибо Куртуа возобновит выступления за «красных дьяволов».

По словам француза, он считает это отличной новостью, ведь для него Куртуа - лучший вратарь мира.

"Он вернется. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем мира".

Также Гарсия рассказал о личном разговоре с игроком.

"Я ездил к нему в Мадрид перед матчем Реала с Манчестер Сити (3:1), где я также воспользовался возможностью встретиться с Де Брюйне и Жереми Доку за день до матча", - сказал Гарсия в интервью L'Équipe.

Отметим, что Куртуа приостанавливал выступления за сборную из-за конфликта с Доменико Тедеско.

Напомним, в марте Бельгия встретится со сборной Украины. На ISPORT есть календарь матчей сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа

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