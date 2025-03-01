Игрок Наполи установил неожиданное достижение благодаря голу в ворота Интера

Филипп Биллинг стал лишь вторым представителем своей страны, забившим за партенопейцев.

В рамках 27 тура Серии А Наполи сыграл вничью с Интером.

Спасительный гол забил Филипп Биллинг, который тем самым установил неожиданное достижение.

Полузащитник стал лишь вторым датчанином в истории Наполи, который отметился забитым мячом. Первым стал Гаральд Нилсен в сезоне-1968/69.

Отметим, что Наполи идет на втором месте в чемпионате Италии, уступая тому же таки Интеру на один пункт.

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