Наполи - Интер 1:1: обзор матча и результат игры 01.03.2025

В субботу, 1 марта, Наполи принимал на своем поле миланский Интер в центральном матче 27-го тура итальянской Серии А.

В противостоянии второй команды чемпионата с лидером неаполитанцы, уступая от середины первого тайма, сумели отыграться под конец встречи, не позволив "нерадзурри" укрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы.

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Интеру удалось повести в матче на 22-й минуте благодаря мастерски исполненному штрафному Федерико Димарко. Итальянец со стандарта фантастическим ударом положил мяч в левую девятку без шансов для голкипера.

Источник: Getty Images

Имея колоссальное преимущество во второй половине встречи, Наполи все же сумел добиться своего и уйти от поражения под конец поединка, а помог в этом партенопейцам на 87-й минуте зимний новичок Филип Биллинг, который незадолго до этого вышел на замену. Голкипер "нерадзурри" справился с первым ударом датского полузащитника, но тот со второй попытки отправил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

Интер продолжает лидировать в Серии А, имея в своем активе 58 очков. Наполи идет вторым, отставая от миланского клуба на один балл. Третье место занимает Аталанта с 55 пунктами.

Статистика матча Наполи - Интер 27-го тура чемпионата Италии

Наполи - Интер 1:1

Голы: Биллинг, 87 - Димарко, 22

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.32

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 19 - 6

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 12 - 3

Фолы: 7 - 15

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно - Политано (Нгонге, 83), Гилмор (Биллинг, 79), Лоботка, Мактоминей, Спинаццола (Оливера, 83) - Лукаку, Распадори (Окафор, 77).

Интер: Мартинес - Биссек, Ачерби, Бастони (де Врей, 80) - Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Зелински, 51), Мхитарян (Фраттези, 80), Димарко (Павар, 51) - Тюрам (Корреа, 65), Мартинес.

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